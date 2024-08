Blinken pede a todas as partes do Oriente Médio que 'se abstenham de uma escalada' (Departamento de Estado)

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu nesta segunda-feira (5), em ligações telefônicas, que todas as partes do Oriente Médio evitem uma "escalada", disse seu porta-voz, enquanto crescem os temores de um iminente contra-ataque do Irã contra Israel.

"É importante que todas as partes tomem medidas nos próximos dias para se abster de qualquer escalada e acalmar as tensões", declarou aos jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, ao descrever os telefonemas de Blinken para autoridades da região.

