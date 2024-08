Ataque israelense no sul do Líbano deixa dois mortos

O Ministério da Saúde libanês anunciou nesta segunda-feira (5) a morte de duas pessoas em um ataque israelense no sul do Líbano, poucas horas depois de um bombardeio do grupo Hezbollah contra o norte de Israel.

Os ataques acontecem no momento em que aumenta o temor de um conflito regional, depois que o Irã e seus aliados prometeram represálias pelos assassinatos do líder político do Hamas e do comandante militar do Hezbollah, atribuídos a Israel.

O Ministério da Saúde afirmou em um comunicado que "duas pessoas morreram em um ataque inimigo" em Mais al Yabal, localidade na fronteira com Israel.