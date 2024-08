Ataque de Israel no domingo a duas escolas mata 30 na Faixa de Gaza

A Defesa Civil de Gaza disse neste domingo que um bombardeio israelense matou 30 pessoas em duas escolas na Cidade de Gaza. Os locais seriam abrigos para milhares de palestinos deslocados pela guerra, afirmou a entidade controlada pelo Hamas. O Exército de Israel confirmou o bombardeio, mas disse que as escolas abrigavam um centro de comando e controle do grupo terrorista e que teria matado extremistas, sem especificar números. Esse foi o terceiro ataque a escolas nos últimos quatro dias.

O ataque do domingo foi uma repetição de cenas semelhantes ocorridas no dia anterior na Escola Hamama, onde a Defesa Civil disse que 17 pessoas foram mortas em um ataque, e na quinta-feira, na Escola Dalal al-Mughrabi, onde um bombardeio matou 15 pessoas.

Israel afirmou ter tomado medidas para mitigar o risco de ferir civis antes do ataque, incluindo o uso de munições de precisão, vigilância e inteligência, embora não tenha especificado como tinha feito isso.

Segundo a Defesa Civil de Gaza, todas as quatro escolas abrigavam moradores da cidade que foram forçados a deixar suas casas durante a guerra, transformando salas de aula e corredores em abrigos temporários.

Acampamento

Também no domingo mais cedo, ataques israelenses mataram pelo menos 18 pessoas. Um atingiu um acampamento de tendas para milhares de palestinos deslocados no pátio do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, matando quatro pessoas, incluindo uma mulher, disse o ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.