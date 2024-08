Associação Internacional de Boxe diz que pugilistas envolvidas em polêmica de gênero "são homens"

A IBA já havia dito que desclassificou a argelina Imane Khelif e a taiwanesa Lin Yu-ting do Mundial de Boxe de 2023 depois que as lutadoras foram reprovadas nos exames de elegibilidade de gênero, sem especificar quais eram esses testes.

As duas boxeadoras foram testadas novamente em 2023 para confirmar as descobertas iniciais, disseram funcionários da IBA, e foram posteriormente desclassificadas.

Um cariótipo é o conjunto completo de cromossomos de uma pessoa, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano dos Estados Unidos.

"O problema é que temos dois exames de sangue com cariótipo masculino. Essa é a resposta do laboratório", acrescentou.

"Nossa campeã, Imane Khelif, permanece intacta e não se incomoda com as afirmações infundadas da IBA", disse a entidade.

O COI e altos funcionários da Argélia e de Taiwan defenderam vigorosamente Khelif e Lin, dizendo que nasceram e foram criadas como mulheres e têm passaportes que comprovam isso.

O organismo olímpico, que expulsou a IBA do movimento olímpico e com o qual está abertamente em conflito, acusou a entidade de tomar "uma decisão arbitrária" ao desclassificar as duas boxeadoras do Mundial de 2023.

- "Discurso de ódio" -

O COI disse à AFP nesta segunda-feira, após a entrevista coletiva da IBA: "O conteúdo e a organização da coletiva de imprensa da IBA dizem tudo o que você precisa saber sobre esta organização e sua credibilidade".

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, já tinha condenado no sábado os ataques "inaceitáveis" lançados nas redes sociais contra as duas pugilistas e denunciou o "discurso de ódio" destinado a "alimentar uma agenda política".

Khelif e Lin também participaram das Olimpíadas de Tóquio em 2021, mas não conquistaram medalha e competiram sem polêmica.

Com o bronze já garantido, Khelif lutará na terça-feira nas instalações de Roland Garros, em Paris, para chegar à final de sua categoria (até 66kg), enquanto a taiwanesa Lin (até 57kg) subirá ao ringue na quarta-feira.

