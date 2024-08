Valdileia Martins sente lesão e abandona final do salto em altura

A brasileira Valdileia Martins teve que abandonar a final do salto em altura neste domingo (4) nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, no Stade de France.

A atleta paranaense, de 34 anos, sentiu dores no tornozelo esquerdo ao iniciar a corrida para dar o primeiro salto na farou, e não conseguiu concluir a corrida.

"Eu não consegui me recuperar porque eu acho que deve ter alguma lesão séria. Eu estava com dificuldade de andar. A gente fez tudo que poderia para tentar saltar na final. Tentaram me poupar ainda, mas, quando você tem que usar o pé 100%, eu não consigo, colocando força ainda", explicou Valdileia em entrevista à TV Globo.