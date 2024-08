UE diz que resultados das eleições na Venezuela 'não podem ser reconhecidos'

"O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) ainda não publicou os registros oficiais de votação das seções eleitorais. Sem evidências para apoiá-los, os resultados publicados em 2 de agosto pelo CNE não podem ser reconhecidos", afirmou em nota o bloco econômico que reúne 27 países do continente europeu.

Após sete países da União Europeia emitirem uma declaração conjunta para que o governo da Venezuela divulgasse as atas da eleição presidencial no sábado, a União Europeia afirmou na noite deste domingo, 4, que os resultados na região "não podem ser reconhecidos".

O bloco europeu acrescenta que cópias dos registros de votação eleitoral publicados pela oposição e revisados por diversas organizações independentes indicam que Edmundo González Urrutia, o líder da oposição, parece ser o vencedor das eleições presidenciais por uma maioria significativa.

Para a União Europeia, é necessário que seja realizada uma verificação independente dos registros eleitorais por meio de uma entidade de grande renome.

"A União Europeia está seriamente preocupada com o número crescente de detenções arbitrárias e o assédio contínuo da oposição", afirmou o bloco europeu, pedindo que as autoridades venezuelanas interrompam o avanço nas detenções arbitrárias, além de conter a repressão e cessar a retórica violenta contra membros da oposição e da sociedade civil, em conjunto com a libertação dos presos políticos.