Turquia bloqueia acesso ao Instagram pelo terceiro dia consecutivo

A Turquia está sem acesso ao Instagram pelo terceiro dia consecutivo, após as acusações de um funcionário de alto escalão do governo de que a plataforma americana censurou as mensagens de pêsames pelo assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh.

A decisão de bloquear o acesso ao Instagram foi anunciada na sexta-feira Autoridade Turca de Tecnologias da Informação e Comunicações (BTK), sem uma explicação formal.

Uma fonte da agência mencionou uma norma que permite bloquear "conteúdos sensíveis", sem revelar detalhes.