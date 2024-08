Secretário de Estado dos EUA discute escalada de tensões no Oriente Médio com ministro do G7

O secretário de Estado dos EUA, Antony J. Blinken, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores do G7 para discutir sobre a necessidade de impedir a escalada de tensões no Oriente Médio.

Durante o encontro, os dois comentaram ainda sobre os esforços em andamento para alcançar um cessar-fogo que garanta a libertação de reféns e permita um aumento da ajuda humanitária para Gaza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Um dos pontos altos do encontro foi o diálogo sobre como um cessar-fogo em Gaza deveria impulsionar a possibilidade de maior paz e estabilidade na região, incluindo através da Linha Azul.