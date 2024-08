São Paulo e James Rodríguez chegam a acordo para rescisão de contrato

"A rescisão foi assinada há poucos dias de forma privada entre ambas as partes", disse uma fonte da assessoria de imprensa do São Paulo.

Apesar de ter sido apresentado com grande alarde, o desempenho do ex-jogador de Porto, Monaco, Real Madrid e Bayern de Munique, entre outras grandes equipes, deixou muito a desejar no Brasil, aparecendo em apenas 22 jogos, com dois gols marcados.

Apesar da falta de minutos no tricolor paulista, James brilhou na seleção colombiana, a qual levou à final da Copa América, perdida para a Argentina.

Segundo a imprensa, para obter a rescisão e ficar livre no mercado, James abriu mão de 75% do valor que receberia como luvas e dos bônus que havia acertado e que o São Paulo lhe devia.