Rússia consegue 1ª medalha nos Jogos de Paris com prata nas duplas femininas do tênis

As tenistas Mirra Andreeva e Diana Shnaider se tornaram neste domingo (4) as primeiras atletas russas a conseguirem uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris, competindo sob bandeira neutra por conta da guerra na Ucrânia.

Andreeva e Shnaider ficaram com a prata no torneio de duplas femininas, derrotadas na final pelas italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, que fecharam o jogo em sets a 1, com parciais de 2-6, 6-1 e 10-7.

As duas tenistas estão entre os 30 atletas russos e bielorrussos autorizados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) a participar individualmente e sob bandeira neutra dos Jogos de Paris.