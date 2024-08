Opositora venezuelana Machado agradece aos países europeus por solicitarem a publicação dos registos eleitorais

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, agradeceu, neste domingo (4), à Alemanha, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Polônia e Portugal pelo seu “compromisso com a democracia” após o pedido de publicação da ata das eleições presidenciais na Venezuela.

No sábado, em um comunicado publicado pelo governo italiano, estes sete países da União Europeia manifestaram “forte preocupação” com a situação na Venezuela, onde a oposição denuncia fraude na reeleição do Presidente de esquerda Nicolás Maduro e reivindica a vitória do seu candidato Edmundo González Urrutia.

“Em nome dos venezuelanos, agradeço esta importante declaração (...), reafirmando o seu compromisso com a democracia”, publicou Machado na rede social X.