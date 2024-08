Novos protestos contra o governo em Bangladesh deixam 24 mortos

Milhares de pessoas lotaram neste domingo a praça Shahbagh, no centro da capital Daca, e foram registrados confrontos nas ruas em diversos pontos da cidade, assim como em outras localidades do país, informou a polícia.

Os confrontos com as forças de segurança deixaram pelo menos 230 mortos no país de 170 milhões de habitantes.

Sheikh Hasina, de 76 anos, governa o país desde 2009 e venceu as eleições pela quarta vez consecutiva em janeiro, uma votação que não teve uma oposição real.

Grupos de defesa dos direitos humanos acusam o governo de utilizar indevidamente as instituições do Estado para permanecer no poder e acabar com a oposição, inclusive por meio de execuções extrajudiciais.

