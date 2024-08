Marta pega gancho de 2 jogos e fica fora da semifinal olímpica; CBF pedirá efeito suspensivo

Depois de cumprir suspensão automática na vitória do Brasil sobre a França (1 a 0) pelas quartas de final do torneio olímpico de futebol feminino, Marta recebeu gancho de dois jogos e deve ficar de fora da semifinal contra a Espanha, uma decisão que a CBF anunciou que vai recorrer junto à Fifa para ter a camisa 10 na partida.

"A Diretoria Jurídica da CBF vai entrar com pedido de efeito suspensivo no Comitê Disciplinar da FIFA para contar com a jogadora Marta na semifinal olímpica", informou a entidade em comunicado divulgado em seu site.

"A CBF, juntamente com o COB, ressalta que não medirá esforços para reverter a exagerada sanção imposta pela FIFA", acrescenta a nota.