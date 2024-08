Juíza nega arquivar acusação contra Trump por conspiração nas eleições de 2020

A juíza federal responsável pelo caso de subversão eleitoral contra o ex-presidente Donald Trump rejeitou uma tentativa da defesa de descartar a acusação, argumentando que o processo foi motivado por vingança e política. A decisão da Juíza Distrital dos Estados Unidos (EUA), Tanya Chutkan, marca a primeira ordem significativa desde o retorno do caso a ela na sexta-feira, seguindo uma decisão da Suprema Corte no mês passado. Essa decisão concedeu imunidade a ex-presidentes e limitou o caso do conselheiro especial Jack Smith contra Trump.

Na moção para descartar a acusação, a defesa argumentou que Trump foi processado enquanto outros que questionaram os resultados eleitorais não enfrentaram acusações criminais.

A defesa de Trump, atual candidato republicano para a presidência nas eleições de novembro, também afirmou que o presidente Joe Biden e o Departamento de Justiça promoveram a acusação para bloquear sua reeleição.