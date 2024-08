Jornalista que contava com proteção do Estado é morto no México

Um jornalista que trabalhava com notícias policiais e que contava com medidas de proteção do Estado desde 2022, quando sofreu um atentado, foi morto a tiros neste domingo, no estado mexicano de Guanajuato, informaram autoridades locais.

Alejandro Martínez Noguez, conhecido como “El Llanero”, administrava uma página de notícias nas redes sociais. Ele foi morto quando se deslocava de carro com seguranças, após um trabalho, informou a Secretaria de Segurança da cidade de Celaya.

“Civis armados os alcançaram em uma caminhonete e atiraram contra o veículo disponibilizado pelo município para a escolta do repórter", detalhou a secretaria.