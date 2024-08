Jogos sob tensão e alta segurança para atletas israelenses

A delegação israelense de 88 membros é protegida por unidades de elite da polícia e da gendarmaria francesas, tanto dentro da Vila Olímpica quanto em cada saída para as competições.

Os atletas israelenses estão participando dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 sob forte proteção no contexto da guerra em Gaza, uma situação que às vezes atrapalha suas vidas diárias, mas eles têm orgulho de representar seu país.

"O local onde nos hospedamos é como uma fortaleza. Não podemos sair da vila desacompanhados. E não podemos ir a lugar algum, a não ser da vila para o local da competição e vice-versa", diz ele.

Na manhã de domingo, Israel já havia conquistado seis medalhas (uma de ouro, quatro de prata e uma de bronze), um recorde em sua história olímpica.

Uma delas foi conquistada pelo judoca Peter Paltchik, um dos porta-bandeiras da delegação, na categoria até 100 kg. "Dedico minha medalha a todas as famílias do meu país (que perderam parentes), elas estão comigo, no meu coração", disse Paltchik na quinta-feira.