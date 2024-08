Forças Armadas da Venezuela: lealdade à revolução chavista

A militarizada Guarda Nacional foi mobilizada nas ruas para dissolver os protestos após as eleições, utilizando gás lacrimogêneo e balas de borracha.

Os militares venezuelanos demonstram mais uma vez que atuam como uma força monolítica em seu apoio ao presidente esquerdista Nicolás Maduro, sem que as denúncias de fraude da oposição sobre a reeleição ou a pressão internacional afetem o que definem como "apoio incondicional"

Após a morte do líder socialista, seu sucessor Nicolás Maduro aumentou ainda mais a influência dos militares.

A Constituição Bolivariana adotada em 1999 por Chávez - um carismático tenente-coronel que se tornou conhecido quando liderou uma tentativa de golpe em 1992 – concedeu o voto aos militares. De modo paralelo, ganharam um imenso poder com cargos cruciais em instituições estatais, incluindo a vital indústria do petróleo.

Batizadas como bolivarianas pelo ex-presidente Hugo Chávez (1999-2013), as Forças Armadas venezuelana não escondem sua politização. Teve entre os seus lemas "Pátria, socialismo ou morte!", transformado em "Pátria, socialismo e vida!", quando o líder socialista foi diagnosticado com câncer. "Chávez vive!" é a saudação oficial atualmente.

- Privilégios e perseguição -

Além das armas, os militares controlam empresas de mineração, petróleo e distribuição de alimentos, assim como a Alfândega e 12 de 34 ministérios, incluindo pastas importantes como Petróleo, Energia, Defesa, Relações Internas e Comércio. A oposição e analistas denunciam redes de corrupção que enriqueceram muitos oficiais.

"Maduro não tem a liderança militar para sustentar-se como comandante em chefe. Ele conquista as Forças Armadas com privilégios, promoções e a criação de novos cargos", declarou à AFP general da reserva Antonio Rivero, crítico do chavismo, exilado nos Estados Unidos.