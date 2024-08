EUA leva ouro no revezamento 4x100m medley feminino com recorde mundial

A equipe dos Estados Unidos conquistou neste domingo (4) a medalha de ouro no revezamento 4x100m medley feminino, estabelecendo também o recorde mundial da prova, na última final de natação dos Jogos de Paris-2024.

O quarteto formado por Regan Smith, Lilly King, Gretchen Walsh e Torri Huske venceu com o tempo de 3m49s63, à frente da Austrália (3m53s11) e da China (3m53s23).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com esta vitória e a anterior de Bobby Finke nos 1.500 m livre, os Estados Unidos conseguiram ultrapassar a Austrália no quadro de medalhas da natação de Paris-2024 com um total de oito ouros, 13 pratas e sete bronzes.