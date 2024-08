Estátua de Anne Frank é vandalizada em Amsterdã com frases pró-palestinas

Em Amsterdã, uma estátua de Anne Frank, a adolescente judia famosa pelo diário em que contava os dois anos que passou escondida dos nazistas com sua família, foi vandalizada com a frase "Free Gaza" (Gaza Livre) em tinta vermelha.

De acordo com imagens postadas no X, na base da estátua estava escrito "Free Gaza" e as duas mãos da garota foram pintadas com o mesmo vermelho sangue.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Essa é a segunda vez em menos de um mês que a estátua, localizada em um parque no sul de Amsterdã, é vandalizada, de acordo com o site da estação de televisão local AT5, que foi a primeira a receber as imagens.