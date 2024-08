Ataque em Tel Aviv deixa dois mortos

Duas pessoas morreram neste domingo (4) e duas ficaram feridas em um ataque a facadas na cidade de Holon, perto de Tel Aviv, anunciaram os serviços de emergência israelenses. A polícia informou que o suspeito palestino foi "neutralizado".

"Foi um atentado terrorista complexo e difícil, no qual as vítimas estavam em três locais diferentes, a quase 500 metros umas das outras", anunciou o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha.

O ataque acontece em um momento de grande tensão em Israel e na região, após as ameaças de represálias do Irã, do movimento palestino Hamas e do movimento libanês Hezbollah aos assassinatos de seus dirigentes.