Argelina conquista 1ª medalha olímpica da África na ginástica com ouro nas barras assimétricas

A nota a ser superada era um difícil 15.500, mas Nemour manteve a calma apesar da emocionante ovação que recebeu na Arena Bercy a caminho de seu exercício.

Após uma série brilhante, a argelina fez uma saída perfeita e não conteve as lágrimas enquanto o público cantava seu nome. A nota dos juízes foi de 15.700.

A única dúvida então era qual seria a cor de sua medalha. Ainda faltava o exercício de Sunisa Lee, ouro na competição por equipes com os Estados Unidos e bronze no individual geral, que no final saiu com a nota de 14.800.