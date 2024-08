Venezuela tem dia de protestos em meio a tensão após Maduro intensificar ameaças

A Venezuela terá neste sábado, 3, um dia de manifestações contra e a favor da reeleição do ditador Nicolás Maduro, em um processo marcado por fraude eleitoral do regime chavista e considerado irregular por diversos países.

A líder da oposição, María Corina Machado, convocou um protesto para uma das grandes avenidas de Caracas no fim da manhã no país (por volta de 13 horas no Brasil).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mas o fantasma da repressão de 2017, que deixou quase 100 mortos já durante o governo Maduro, gera medo de sair às ruas após o aumento das ameaças do líder chavista, declarado vencedor das eleições de domingo passado pelas instituições eleitorais controladas pela ditadura, em meio a denúncias de fraude por parte da oposição e de países da região.