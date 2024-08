Ucrânia conquista 1ª medalha de ouro em Paris na esgrima feminina por equipes

A Ucrânia conquistou sua primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris neste sábado (3), ao derrotar a Coreia do Sul por 45-42 na final do sabre feminino da esgrima por equipes.

A vitória ucraniana veio com um toque final de Olga Kharlan, ícone do esporte no país desde que foi desclassificada do Mundial do ano passado por se negar a cumprimentar uma adversária russa.

Com o ouro por equipes, Olga, que foi bronze no sabre individual em Paris, se torna a maior medalhista da Ucrânia nos Jogos, com seis medalhas.