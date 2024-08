Taiwan apoia fielmente sua boxeadora Lin Yu-ting diante da controvérsia de gênero

Lin e outra boxeadora, a argelina Imane Khelif (até 66 kg), foram admitidas para participar destes Jogos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), depois de terem sido excluídas pela Associação Internacional de Boxe (IBA) do Campeonato Mundial de 2022 e 2023 por não terem passado em dois “testes” de gênero.

Lin Yu-ting derrotou a uzbeque Sitoria Turdibekova, na última sexta-feira (2), nas oitavas de final da categoria até 57 kg. Ela enfrentará a búlgara Svetlana Kamenova Staneva nas quarta-de-final no domingo (4).

A natureza desses testes nunca foi especificada pela IBA e as duas boxeadoras conseguiram competir normalmente em todas as competições anteriores, incluindo as Olimpíadas de Tóquio em 2021.

A polêmica, no marco das conturbadas relações entre o COI e a IBA, adquiriu relevância global com a onda de comentários sobre a presença de ambas as boxeadoras em Paris-2024.

- Orgulho Internacional -