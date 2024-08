Rebeca Andrade conquista prata no salto em Paris-2024; Biles leva ouro

Rebeca Andrade ganhou a medalha de prata no salto sobre a mesa da ginástica artística dos Jogos Olímpicos neste sábado (2), sua terceira medalha em Paris, depois do bronze na competição por equipes e da prata no individual geral.

Campeã em Tóquio-2020 e atual campeã mundial do aparelho, Rebeca foi superada pela americana Simone Biles, que conseguiu o sétimo ouro olímpico da carreira. O bronze foi para a também americana Jade Carey.

Com a conquista no salto em Paris, Rebeca Andrade chega a cinco medalhas olímpicas e se iguala aos iatistas Robert Scheidt e Torben Grael entre os brasileiros que mais vezes subiram ao pódio na história dos Jogos.