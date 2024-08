Presidente do Vietnã designado como líder do Partido Comunista

O presidente do Vietnã, To Lam, foi designado neste sábado como secretário-geral do Partido Comunista e principal líder do país, duas semanas após a morte de seu antecessor Nguyen Phu Trong.

No Vietnã, o secretário-geral do Partido Comunista é o principal líder do país. Além de seu papel dentro do partido único, ele preside a Assembleia Nacional e atua como primeiro-ministro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Esta manhã, 3 de agosto de 2024, o comitê central do Partido (...) elegeu To Lam como secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã", anunciou a legenda.