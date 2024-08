Presidente do COI condena 'discurso de ódio' contra boxeadoras envolvidas em polêmica de gênero

As imagens da vitória de Khelif sobre a italiana Angela Carini provocaram um incêndio nas redes sociais com uma legião de usuários questionando se a boxeadora argelina é uma mulher, enquanto figuras políticas conservadoras como a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, o presidente da Argentina, Javier Milei, e o candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump pediram a exclusão de Khelif e Lin dos Jogos de Paris.

A argelina Imane Khelif e a taiwanesa Lin Yu-ting, que neste fim de semana vão lutar por medalhas, estão no centro de uma polêmica depois de terem sido reprovadas em um teste de elegibilidade de gênero para o Mundial feminino de boxe disputado no ano passado.

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, condenou neste sábado (3) os ataques "inaceitáveis" lançados nas redes sociais contra duas boxeadoras que participam dos Jogos de Paris-2024, cuja exclusão vem sendo pedida por suspeitas sobre seu gênero.

"Nunca houve dúvida de que são mulheres", insistiu o presidente do COI, órgão agora encarregado da organização do boxe olímpico. "Nasceram mulheres, cresceram mulheres, têm passaporte como mulheres e competiram como mulheres durante vários anos".

Qualquer um que questione as duas boxeadoras deveria "apresentar uma nova definição com base científica de quem é uma mulher e como é possível alguém que nasceu, foi criada, compete e tem passaporte como mulher não pode ser considerada mulher", ressaltou Bach, respaldando a postura do COI em defesa das boxeadoras.

- A favor do boxe em 2028 -

A desclassificação de Khelif e Lin do mundial de 2023 foi decidida pela Associação Internacional de Boxe (IBA), que o COI retirou da organização do torneio olímpico de Paris por falta de transparência.