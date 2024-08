Rebeca Andrade ganhou a medalha de prata no salto sobre a mesa da ginástica artística dos Jogos Olímpicos neste sábado (2), sua terceira medalha em Paris, depois do bronze na competição por equipes e da prata no individual geral.

TIARET:

Boxeadora Imane Khelif é 'modelo' de coragem para o povo argelino

Em seu pequeno povoado na Argélia, a boxeadora Imane Khelif é um 'modelo' de coragem para jovens esportistas e "uma heroína" para seu pai, que a defende dos que pedem sua exclusão dos Jogos Olímpicos por suspeitas sobre seu gênero.

ARGEL:

Imane Khelif, a boxeadora argelina que desafia preconceitos

Nascida em um vilarejo pobre a quase 300 quilômetros de Argel, a boxeadora argelina Imane Khelif, tema de uma controvérsia de gênero nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 contra sua vontade, superou inúmeros obstáculos e preconceitos em um país onde as mulheres não têm permissão para praticar esse tipo de esporte.

TAIPÉ:

Taiwan apoia fielmente sua boxeadora Lin Yu-ting diante da controvérsia de gênero

Em um bar de Taipé, clientes começam a aplaudir ruidosamente para comemorar a vitória da boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting, que está imersa em uma polêmica sobre seu gênero em Paris-2024.

PARIS:

Parisienses voltam à cidade atraídos pela festa olímpica, após fugirem do 'caos'

Eles "fugiram" de Paris temendo que os Jogos Olímpicos mergulhassem a capital no caos, mas muitos parisienses, antes céticos, agora estão retornando para participar das festividades populares.

VERSALHES:

Sob holofotes dos escândalos, centro equestre protege cavalos do calor em Versalhes

O centro equestre de Paris-2024, que está sob os holofotes devido a várias alegações de maus-tratos durante a preparação para os Jogos Olímpicos, tomou medidas para proteger os cavalos da onda de calor que assola o Palácio de Versalhes, sede das competições de hipismo.

CARACAS:

Venezuela tem dia crucial de manifestações; Maduro intensifica ameaças

A Venezuela terá neste sábado (3) um dia crucial de manifestações contra a reeleição de Nicolás Maduro, que intensificou as ameaças contra os líderes da oposição, que foram obrigados a permanecer escondidos.

BEIRUTE:

Temor de conflito regional aumenta no Oriente Médio

O temor de um conflito regional está aumentando no Oriente Médio, onde o governo dos Estados Unidos reforça sua presença militar após o assassinato no Irã do líder do Hamas, atribuído a Israel, e a morte em um ataque israelense de um comandante do Hezbollah.

LONDRES:

Mesquitas britânicas em alerta pelos protestos da extrema direita

As autoridades muçulmanas do Reino Unido estão "muito preocupadas" com os protestos da extrema direita contra as mesquitas do país nos últimos dias e intensificaram as medidas de segurança para evitar novos incidentes.

MOGADISCIO:

Atentado islamista em praia da Somália deixa mais de 30 mortos

Ao menos 32 pessoas morreram na sexta-feira (2) em um atentado do grupo islamista Al Shabab em uma praia de Mogadíscio, capital da Somália, anunciou a polícia neste sábado (3).

HANOI:

Presidente do Vietnã designado como líder do Partido Comunista

O presidente do Vietnã, To Lam, foi designado neste sábado como secretário-geral do Partido Comunista e principal líder do país, duas semanas após a morte de seu antecessor Nguyen Phu Trong.

