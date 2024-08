Parisienses voltam à cidade atraídos pela festa olímpica, após fugirem do 'caos'

Eles "fugiram" de Paris temendo que os Jogos Olímpicos mergulhassem a capital no caos, mas muitos parisienses, antes céticos, agora estão retornando para participar das festividades populares.

Esse é o caso de Colombe de Lambert e Victoire Allard. Uma semana após o início dos Jogos, essas duas amigas decidiram ir a uma zona de torcedores em frente à Prefeitura de Paris para apoiar os atletas.

As duas estudantes de 20 anos saíram de férias com a família no início de julho, uma para o sul e a outra para o nordeste da França, mas a atmosfera que viram em Paris nas redes sociais as convenceu a retornar.