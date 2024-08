Norueguês Markus Rooth leva ouro no decatlo em Paris; Fernando Balotelli termina em 14º

O jovem norueguês Markus Rooth surpreendeu ao se sagrar campeão olímpico do decatlo na noite deste sábado (3) com 8.796 pontos, à frente do alemão Leo Neugebauer (8.748 pontos) e do granadino Lindon Victor (8.711 pontos).

O brasileiro José Fernando Ferreira, o Balotelli, terminou na 14ª posição. Seu melhor desempenho foi o 3º lugar no lançamento de dardo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O decatleta norueguês de 22 anos se tornou candidato ao ouro ao bater seu próprio recorde no salto com vara por 20 centímetros (5,30m), evento em que superou os dois favoritos, o canadense Damian Warner e o norueguês Sander Skotheim.