Mesquitas britânicas em alerta pelos protestos da extrema direita

As autoridades muçulmanas do Reino Unido estão "muito preocupadas" com os protestos da extrema direita contra as mesquitas do país nos últimos dias e intensificaram as medidas de segurança para evitar novos incidentes.

Desde o ataque com faca que matou três meninas em Southport, no noroeste da Inglaterra, na segunda-feira, e os rumores não confirmados de que o suspeito era muçulmano, os locais de culto se tornaram "alvos" para certos indivíduos.

Cânticos islamofóbicos e confrontos entre a polícia e os manifestantes do lado de fora de uma mesquita foram registrados na noite de sexta-feira em Sunderland, no nordeste da Inglaterra.