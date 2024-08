Manifestantes de extrema direita e policiais entram em confronto em várias cidades da Inglaterra

Os manifestantes lançaram cadeiras, sinalizadores e tijolos contra os agentes em Liverpool, no noroeste da Inglaterra, informou um fotógrafo da AFP, e os meios de comunicação britânicos também relataram atos violentos em Manchester, no norte.

Os tumultos marcaram o quarto dia de distúrbios no Reino Unido após a morte de três meninas em um esfaqueamento ocorrido na segunda-feira na cidade costeira da Southport, perto de Liverpool.

Os protestos foram intensificados por rumores e informações falsas a respeito da religião e da identidade do suposto agressor, Axel Rudakubana, um adolescente de 17 anos nascido no Reino Unido. O jovem foi acusado de vários crimes de homicídio e de tentativa de homicídio.

Em Hull, no nordeste da Inglaterra, manifestantes quebraram as janelas de um hotel usado para abrigar imigrantes, segundo a BBC, e em Belfast (Irlanda do Norte) houve momentos de tensão entre um grupo anti-islâmico e uma manifestação contra o racismo.