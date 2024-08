Espanha bate Colômbia nos pênaltis e vai à semifinal no futebol feminino dos Jogos

Depois de ficar à beira da eliminação, a Espanha se classificou para as semifinais do torneio olímpico de futebol feminino dos Jogos de Paris ao bater a Colômbia nos pênaltis (4-2 após empate em 2 a 2) neste sábado (3), em Lyon.

A seleção espanhola, atual campeã mundial, perdia por 2 a 1 até os acréscimos do segundo tempo, quando a zagueira Irene Paredes marcou o gol que levou o duelo para a prorrogação (90'+7).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Antes, Colômbia tinha saído na frente na etapa inicial com a atacante Mayra Ramírez (12') e ampliado o marcador depois do intervalo com a meia Leicy Santos (52').