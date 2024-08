Borussia Dortmund anuncia contratação de Yan Couto por empréstimo

Yan Couto, que tem quatro jogos pela Seleção Brasileira, chegou ao City em 2020, aos 17 anos, vindo do Coritiba, com um contrato de cinco anos por 6 milhões de euros (R$ 36,6 milhões na cotação da época).

O jogador de 22 anos, que pertence ao Manchester City, jogou as duas últimas temporadas no Girona. Em sua passagem pelo clube catalão, marcou dois gols e fez 12 assistências em 59 jogos no Campeonato Espanhol.

O Borussia Dortmund anunciou neste sábado (3) a contratação do lateral brasileiro Yan Couto, por empréstimo de uma temporada e com opção de compra.

Esta é a quarta contratação do Dortmund para a temporada 2024/2025, depois do atacante Serhou Guirassy, do zagueiro Waldemar Anton, ambos do Stuttgart, e do meio-campista Pascal Gross.

