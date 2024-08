Blinken expressa preocupação com segurança de opositores venezuelanos

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, expressou na sexta-feira (2) "preocupação" com a segurança da líder opositora María Corina Machado, que se declarou na clandestinidade diante das ameaças de detenção, e de seu candidato Edmundo González Urrutia após as questionadas eleições na Venezuela.

Em uma conversa com os dois, o secretário de Estado americano citou a "preocupação com a segurança e bem-estar de ambos após as eleições", ao mesmo tempo que "condenou a violência e repressão políticas", segundo um comunicado do Departamento de Estado.

Machado se declarou na "clandestinidade", enquanto González Urrutia está em local não revelado devido às ameaças de prisão do governo depois que não reconheceram os resultados oficiais das eleições presidenciais de 28 de julho. A autoridade eleitoral da Venezuela ratificou na sexta-feira a reeleição de Maduro com 52%, contra 43% de González Urrutia.