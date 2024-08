Wall Street tem forte queda por dados desanimadores do emprego nos EUA

As ações em Wall Street caíram nesta sexta-feira (2), após um relatório decepcionante sobre o emprego nos Estados Unidos, que gerou temores de recessão e ao mesmo tempo aumentou as probabilidades de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) reduza as taxas de juros.

O índice industrial Dow Jones cedeu 1,52%, fechando em 39.737,26 pontos; o tecnológico Nasdaq caiu 2,43%, finalizando em 16.776,16 unidades, e o S&P 500, principal referência dos acionistas, perdeu 1,84%, caindo para 5.346,56 pontos.

Os rendimentos dos títulos caíram, sugerindo que o Fed pode ter que cortar os juros mais drasticamente do que o previsto.