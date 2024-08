Ugandês Cheptegei vence os 10.000m em Paris com recorde olímpico

Ele subiu ao pódio acompanhado pela figura emergente do atletismo etíope Berihu Aregawi (26m43s44) e pelo americano Grant Fisher (26m43s46).

O ugandês Joshua Cheptegei superou o domínio etíope e conquistou nesta sexta-feira (2) a medalha de ouro nos 10.000 metros em Paris-2024, com uma marca que lhe valeu o recorde olímpico (26m43s14).

O atual campeão olímpico, o etíope Selemon Barega, ficou na liderança durante a maior parte da prova, mas sofreu com a pressão de Cheptegei e terminou em sétimo (26m44s48), logo atrás do compatriota Yomif Kejelcha, sexto com o tempo de 26m44s02.

Cheptegei esperou o último quilômetro para dar a arrancada decisiva na corrida, que a partir dos 1.000 metros era liderada pelo trio etíope formado por Barega, Aregawi e Kejelcha, que chegou a Paris no grupo dos favoritos por ter feito o melhor tempo do ano na distância (26m31s01).

O ugandês liderava no início da última volta no Stade de France, e nos 200 metros finais se distanciou do grupo da frente, num golpe fatal para Barega e Kejelcha.