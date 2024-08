Ucrânia recupera corpos de 250 militares mortos

São militares mortos nos setores de Bakhmut e Avdiivka, duas cidades do leste tomadas pelo Exército russo após meses de combates, e nas regiões de Lugansk, Kherson e Zaporizhzhya, revelou o comitê em um comunicado.

"É uma das maiores operações desse tipo", indicou à AFP seu porta-voz, Petro Iatsenko.

Os corpos serão identificados por meio de análise de DNA e depois entregues às famílias para o enterro, de acordo com o Comitê, que divulgou fotos mostrando necrotérios móveis brancos em uma estrada no campo e pessoas em trajes de proteção, alguns com o emblema da Cruz Vermelha.

O procedimento de identificação "levará semanas", às vezes meses, explicou Iatsenko.