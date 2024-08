Reino Unido registra novos confrontos após morte de três meninas em um ataque com faca

O centro da cidade de Sunderland é palco de "confrontos", relatou a polícia britânica nesta sexta-feira (2), com expectativa de novos protestos no fim de semana, após violentas manifestações em resposta à morte de três meninas em um ataque com faca.

Um jovem de 17 anos, Axel Rudakubana, foi acusado na véspera pelo assassinato das três menores e da tentativa de assassinato de outras 10 pessoas durante uma aula de dança na segunda-feira em Southport, no norte da Inglaterra.

"Ocorrem confrontos", afirmou a polícia de Sunderland nesta sexta, no nordeste da Inglaterra, temendo o retorno da violência que abalou o país durante a semana.