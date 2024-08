Partido separatista apoia socialistas espanhóis para formar governo na Catalunha

Os socialistas, liderados nesta região do nordeste da Espanha pelo ex-ministro da Saúde, Salvador Illa, obtiveram 42 cadeiras, de um total de 135.

Garantir o apoio da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) é chave para os socialistas, que obtiveram o maior número de cadeiras nas eleições regionais realizadas na Catalunha em maio, mas sem conseguir formar uma maioria no Legislativo catalão.

O partido independentista da Catalunha ERC aprovou, nesta sexta-feira (2), um acordo para a investidura dos socialistas do presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, nesta importante região.

A aliança de extrema esquerda Sumar, aliada da coalizão do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) em nível nacional, obteve seis, e a ERC, 20.

Formar governo na Catalunha contribuiria para justificar a estratégia de Sánchez de fazer concessões para tentar reduzir o apoio ao independentismo, entre elas uma polêmica anistia para os envolvidos em um referendo ilegal em 2017 sobre a independência, que desencadeou a pior crise política na Espanha em décadas.

Para formar governo, Illa necessitará de pelo menos 68 votos no primeiro turno no Parlamento catalão, ou maioria simples no segundo.