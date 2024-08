Partido da oposição da Venezuela denuncia vandalismo contra sua sede

O partido da líder da oposição venezuelana María Corina Machado, o "Vente Venezuela", declarou nesta sexta-feira (2) que sua sede em Caracas foi vandalizada por homens armados, em meio a denúncias de fraude nas eleições presidenciais.

"Vente Venezuela" denunciou na rede social X o "assalto às 3 da manhã com arma de fogo na (casa) 'El Bejucal'", sede nacional do comando da oposição do candidato Edmundo González Urrutia, que reivindica a sua vitória nas eleições realizadas no domingo.

"Seis homens encapuzados e sem identificação dominaram os seguranças, os ameaçaram e começaram a fazer pichações, arrombar portas e levar equipamentos e documentos", acrescentou.