Pagar para ficar com o imóvel: a extorsão de casas vazias no Equador

O ambiente é tenso na violenta região costeira de Durán, próxima a Guayaquil, guardada por soldados e policiais. Dois jovens mascarados derrubam a chutes as improvisadas paredes de madeira que cercam a casa.

Eletrodomésticos, cadeiras, e até uma mesa de sinuca. A família retira objetos que não são seus e coloca em ordem a sua casa no sudoeste do Equador que foi recentemente resgatada dos narcotraficantes, que impõem uma extorsão cruel: pagar para mantê-la.

A mulher disse ter pagado 300 dólares aos criminosos (1,7 mil reais), o que foi insuficiente para impedir as ameaças contra seu marido e família.

A força pública recuperou a casa para a família, que como muitas outras, foi vítima de uma nova modalidade de extorsão no Equador, na qual organizações ilegais assumem o controle de bairros estratégicos para o tráfico de drogas e o crime.

"Tive que sair daqui por medo (...) matam qualquer um", disse em meio a operação oficial. Os uniformizados quebram cadeados e derrubam portas para recuperar a casa tomada pelos criminosos no bairro Fincas Delia, nos arredores de Durán.

Antes de sua fuga, a mulher havia construído algumas paredes. Oito meses depois, ao retornar, encontrou uma casa terminada e pronta para uso dos traficantes.

- "Dano irreparável" -

Durán, zona industrial com uns 300.000 habitantes, é um "lugar com um passado de abandono e submetida ao poder da máfia durante muitos anos", indica à AFP Billy Navarrete, diretor da Comissão Permanente para a Defesa dos Direitos Humanos (CDH) no vizinho porto comercial de Guayaquil, um foco dos grupos criminosos dedicados ao transporte de drogas para os Estados Unidos e a Europa e que está ligada a Durán por uma ponte de dois quilômetros.

Os traficantes chamados "vacinadores", também usam as residências invadidas para "manter pessoas sequestradas", além de armazenarem drogas e armas, explica à AFP César Peña, procurador da província de Guayas (capital Guayaquil).

As crianças, em Durán, também são presas fáceis do tráfico. Eles as obrigam a servir como guardas, traficantes ou pistoleiras, o que gera “danos irreparáveis ao tecido social” da cidade, afirma ele.