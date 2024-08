No leste da Ucrânia, a luta aérea para conservar as ruínas de Chasiv Yar

As tropas de Moscou se aproximam lentamente em direção à cidade depois de conquistar em maio de 2023 a vizinha Bakhmut e do fracasso da contraofensiva ucraniana.

Desde abril, a Rússia bombardeia sem cessar o que anteriormente era uma cidade mineira. Os militares consideram isso como a política da "terra arrasada".

Pelas ruas da localidade, a AFP conseguiu escutar as frequentes explosões da artilharia e dos drones no céu. Permanecer alguns segundos do lado de fora pode ser mortal.

Os drones da unidade de Andriy se encarregam do reconhecimento, do apoio aos ataques com drones e da logística das tropas. "É como uma partida de xadrez", resume Anvaar, chefe do centro de comando.

Para enfrentar os constantes drones, Anvar se cercou de uma equipe de especialistas cuidadosamente selecionados para pilotar e fazer reparo nas máquinas, e interferir ou piratear os artefatos inimigos.

Nessa guerra, a engenhosidade se tornou a regra de ouro. "Há homens que, se você soprar neles, eles caem. Mas eles já mataram mais russos do que o comando mais musculoso", diz o comandante. "Os 'nerds' estão salvando este país", acrescenta.

Esse é o caso de Mikhail "Sempai", 28 anos, que consegue fazer "milagres com seu computador", de acordo com Anvar.