Marchand conquista seu 4º ouro em Paris-2024 na final dos 200m medley

O nadador francês Léon Marchand se consagrou nesta sexta-feira (2) como grande nome dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao conquistar seu quarto ouro, desta vez na final dos 200m medley, quebrando também o recorde olímpico de Michael Phelps.

Os mais de 13 mil torcedores presentes no pavilhão do La Défense entraram em êxtase quando seu herói tocou em primeiro lugar a parede com o tempo de 1m54s06, superando a marca de 1m54s23 alcançada pelo gigante Phelps em Pequim-2008.

O britânico Duncan Scott (1m55s31) ficou com a prata e o chinês Shun Wang (1m56s00) com o bronze na final desta sexta-feira.