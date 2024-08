Maduro denuncia 'armadilha' dos EUA e agradece governos de Brasil, Colômbia e México

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, classificou nesta sexta-feira (2) as denúncias de fraude eleitoral como "uma armadilha" apoiada pelos Estados Unidos para justificar "um golpe de Estado" e agradeceu ao Brasil, Colômbia e México por suas gestões em busca de um acordo político em seu país.

Maduro criticou o chefe da diplomacia da Casa Branca, Antony Blinken, por apoiar as acusações de fraude da oposição, após o funcionário americano afirmar na quinta-feira, em um comunicado, que havia "evidência esmagadora" da vitória do opositor Edmundo González Urrutia nas eleições presidenciais do último domingo.

"Blinken se desespera em um gesto incomum na diplomacia americana e sai dizendo que eles têm os resultados", declarou o governante. "O que eles têm é a armadilha que tentaram impor", acrescentou em uma coletiva de imprensa com correspondentes estrangeiros no palácio presidencial em Caracas.