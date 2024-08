Kamala Harris garante indicação do Partido Democrata às presidenciais dos EUA

Kamala foi a candidata única na cédula durante uma votação eletrônica de cinco dias com quase 4.000 delegados da convenção do partido. Ela será oficialmente nomeada em uma convenção em Chicago ainda este mês.

A votação virtual marca o início oficial da convenção de 2024, embora na prática as festividades realmente comecem quando milhares de fiéis do partido chegarem a Chicago em 19 de agosto.

Kamala vai passar por todos os estados da "muralha azul" - Michigan, Pensilvânia e Wisconsin - onde tentará reconstruir a coalizão que levou Biden à vitória em 2020.

A vice-presidente estenderá a visita aos estados do "Cinturão do Sol", muito mais diversos racialmente, e aos estados do sul como Geórgia, Carolina do Norte, Arizona e Nevada, onde tentará consolidar o voto da população negra e de latinos que estavam se afastando dos democratas.

ft/sms/jb/mvv