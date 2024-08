Itália: corpos de dois montanhistas são encontrados pendurados em cordas de escalada

Dois montanhistas austríacos que estavam desaparecidos desde quarta-feira, 31, foram encontrados mortos após tentarem escalar uma montanha de 2.500 metros nos Alpes Julianos, na Itália, informou o serviço de resgate da região nas redes sociais. Os dois homens, um de 30 anos e outro 39, eram socorristas alpinos da cidade de Villach, no sul da Áustria, perto das fronteiras com a Eslovênia e a Áustria, informaram em nota os agentes.

Segundo o serviço de resgate, é difícil estabelecer as causas do acidente ocorrido com os dois e determinar se foi causado por um erro ou por uma possível chuva de pedras vindas de cima. Ambos ainda estavam amarrados à corda e parcialmente ancorados na parede quando foram encontrados sem vida por volta das 20h, no horário local. Seus celulares tocaram várias vezes com ligações de parentes que estavam os procurando.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por questões de segurança, a equipe de resgate informou que realizou a recuperação dos corpos no dia seguinte. Para a operação, um helicóptero com socorristas a bordo e um técnico de resgate foram enviados para o local - havia dez socorristas disponíveis no acampamento base em Val Saisera, na Itália.