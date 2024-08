Iberdrola compra distribuidora elétrica britânica ENW por R$ 15,6 bilhões

Os 12% restantes da ENW, que distribui eletricidade a quase cinco milhões de clientes no Reino Unido graças a uma rede de 60.000 quilômetros, fica nas mãos de um consórcio de investidores japoneses.

A operação de compra ainda depende da aprovação do governo britânico e da autoridade de concorrência que regula o mercado.

"Com essa transação, continuamos nosso compromisso com os investimentos em redes elétricas, fator fundamental para a eletrificação e descarbornização da economia e com os países com planos ambiciosos de investimento que contam com regulações estáveis e previsíveis", indicou o presidente da Iberdrola, Ignacio Galán, em um comunicado.