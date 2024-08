Homens mascarados invadem comitê da líder da oposição da Venezuela

O comitê da líder da oposição da Venezuela, María Corina Machado, foi saqueado na madrugada desta quinta-feira, 2, na mais recente escalada de violência contra os opositores do ditador Nicolás Maduro, após as contestadas eleições presidenciais do país.

A invasão ocorreu por volta das 3h no horário local (4h no horário de Brasília), segundo um comunicado da Plataforma Unitária, coalizão de Machado, acrescentando que os agressores arrombaram portas e levaram documentos e equipamentos valiosos. Imagens publicadas pelo partido de Machado nas redes sociais mostram diversas paredes cobertas com tinta spray preta.

O ataque acontece no momento em que o próprio Maduro, ameaça prender a líder da oposição, que já declarou que está escondida e tem medo do que o regime chavista pode fazer com ela.