Funeral de líder do Hamas ocorre no Catar Crédito: © REUTERS/Khaled Abdullah/Proibida reprodução

O funeral do líder do Hamas Ismail Haniyeh foi realizado no Catar na sexta-feira (2), após seu assassinato há dois dias em Teerã, capital do Irã - um de uma série de assassinatos de figuras importantes do grupo militante palestino, em meio à guerra entre Israel e o Hamas em Gaza. Entre os que estavam na cerimônia em uma grande mesquita ao norte da capital Doha estava Khaled Meshaal, que é cotado para ser o novo líder do Hamas. Outras autoridades graduadas do Hamas e o Emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani, também compareceram.

Ele seria enterrado em um cemitério na cidade de Lusail, ao norte de Doha. O caixão de Haniyeh, coberto com a bandeira palestina, foi carregado pela mesquita por centenas de pessoas, juntamente com o caixão de seu guarda-costas, que foi morto no mesmo ataque em Teerã na quarta-feira (31). O representante sênior do Hamas Sami Abu Zuhri falou à Reuters por telefone enquanto participava do funeral: "Nossa mensagem para a ocupação (Israel) hoje é que vocês estão afundando na lama e seu fim está mais próximo do que nunca. O sangue de Haniyeh mudará todas as equações".

Haniyeh foi morto por um míssil que o atingiu diretamente em uma pousada em Teerã, onde ele estava hospedado, disse o oficial sênior do Hamas Khalil Al-Hayya em uma coletiva de imprensa, citando testemunhas que estavam com ele. Tanto o Irã quanto o Hamas acusaram Israel de ter cometido o assassinato e prometeram retaliar seu inimigo. Israel não reivindicou a responsabilidade pela morte nem a negou. O ataque foi um dos vários que mataram figuras importantes do Hamas ou do movimento libanês Hezbollah, alimentando a preocupação de que a guerra em Gaza entre Israel e militantes palestinos esteja se transformando em um conflito regional que se estende do Mar Vermelho até a fronteira Líbano-Israel e além. Nos Estados Unidos, o presidente norte-americano, Joe Biden, disse que a morte de Haniyeh não foi útil para os esforços internacionais para garantir um cessar-fogo na guerra em Gaza, agora em seu décimo mês. "Não ajuda", afirmou Biden a repórteres na quinta-feira (1º), quando perguntado se a ação arruinou as chances de uma trégua. O Catar tem liderado o esforço de paz junto com o Egito e os Estados Unidos, o principal aliado de Israel.